E Méindeg de Moien ass d'Nationalbibliothéik Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

De Moien ass den Direkter vun der Nationalbibliothéik eisen Invité vun der Redaktioun. Mam Claude D. Conter diskutéieren mer iwwer d‘Missiounen vun der BNL. Wat heescht et konkret, fir mussen de Wëssenschaftsstanduert Lëtzebuerg ze promouvéieren? Wéi wichteg ass den Archivage vum Internet? An wat ass haut de gréissten Defi vun der Nationalbibliothéik?

