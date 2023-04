E Mëttwoch de Moie sinn d'Auswierkunge vun der Inflatioun an der Logementskris op Fraen a Familljen Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D'Inflatioun an d'Logementskris wierke sech haaptsächlech op déi Vulnerabelst an der Populatioun aus.

Mat der Generaldirektesch vu Femmes en Détresse, der Andrée Birnbaum, beschwätze mir e Mëttwoch de Moien, wéi de betraffene Fraen a Famillje ka gehollef ginn. Wéi huet sech d'Situatioun entwéckelt a wie sinn déi Leit, déi den Ament Hëllef bei Femmes en Détresse sichen?

Den Interview mat der Generaldirektesch vu Femmes en Détresse héiert Dir live op der Antenne géint 10 op 8 oder op RTL.lu.

