Um Immobiliëmarché huet sech d'Blat gedréint. Där Meenung war den Investisseur a Promoteur Steve Vermeer en Donneschdeg de Moien hei op RTL. De Manager vun Investe Group sot: Well d’Zënsen elo geklomme sinn, géing d’Waarde mat engem Terrain just nach méi Geld kaschten. Wiem et am Moment net gutt geet, dat wieren déi Investisseuren an Entreprisen, déi Terrain ze deier kaf hätten, déi falsch spekuléiert hätten an déi elo net déi néideg Reserven hätten, fir d'Kris z'iwwerstoen. Well d'Demande am Neibau inexistent wier, misste kuerzfristeg Mesurë kommen, fir datt d'Blat sech nees dréint", sou de Steve Vermeer.

De Promoteur huet d'Politik fir de Logementsproblem responsabel gemaach: d'Gemengen an de Staat wiere mat der Handbrems ënnerwee. Iwwerdeems de Logementsminister Henri Kox "a sengem gréngen Tunnel" wier, sou de Steve Vermeer, géingen d'Gemengen a vill aner Administratiounen d'Projeten extrem an d'Längt zéien. Wann eng Kéier e Beamte krank ass, da waart een ee Mount méi fir eng Autorisatioun, huet de Promoteur erkläert.

Op d'Margen ugeschwat, sot de Steve Vermeer, d'Promoteure géingen 20 Prozent um Projet verdéngen, mee well et tëscht 6 an 10 Joer dauert bis e Projet developpéiert ass, géing manner eraussprangen, ewéi ee kéint mengen.

Jidderee misst elo "Waasser a säi Wäi schëdden", mee net just Promoteuren: och d'Baufirmen, d'Banken an d'Developpeure missten elo zesummen un engem Strang zéien, fir ze kucken, wéi een aus der Kris erauskënnt. Mee de Staat an d'Gemengen hätten, wéi gesot, och eng wichteg Roll ze spillen.

