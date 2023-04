E Freideg de Moie war d'Heeschereiverbuet an der Stater Gemeng Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Hei ass net den aarmen Heeschert viséiert, dee mam Becher do sëtzt, mä aggressiv organiséiert Banden, déi de Leit d'Suen aus der Täsch zéien an d'Presens vun deenen huet zougeholl. Dat sot de Stater Sozialschäffe Maurice Bauer e Freideg de Moien op RTL. Dogéint misst ee sech wieren.

D'Heesch-Verbuet an der Stad Lëtzebuerg soll keen Zeeche vu Recht an Uerdnung sinn, sou den CSV-Schäffen. Et hätt een als Gemeng awer eng Responsabilitéit vis-à-vis vun deene Leit, déi sech an der Stad ophalen a beweegen - zum Beispill Famillen oder och Geschäftsleit - déi misste vis-à-vis vun aggressive Bande protegéiert ginn.

De Ball läit elo bei der Inneministesch Taina Bofferding. Soubal d'Ministesch den Accord ginn huet, trëtt dat Reglement a Kraaft. D'Majoritéit géing sech honnertprozenteg op d'Säit vun deenen Äermste stellen. D'sozial Offer wier riseg, sou nach den CSV-Schäffen.

Invité vun der Redaktioun: Maurice Bauer

