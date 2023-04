E Méindeg de Moie war d'Industrie-Tripartite Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Ënner anerem déi héich Energiekäschte maachen den Industrie-Betriber hei am Land ze schafen. E Mëttwoch ass dofir eng sektoriell Tripartite.

Wéi eng Piste ginn do punkto Energie envisagéiert? Wéi kann een an Zäite vun Dekarboniséierung plus héijen Energiepräisser d'Betriber nohalteg ënnerstëtzen? A wéi gutt sinn d'Energiespuer-Efforte vun de Lëtzebuerger Privatstéit?

Dat hu mer e Méindeg de Moien den Energieminister Claude Turmes gefrot. Hie war géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

Invité vun der Redaktioun: Claude Turmes

