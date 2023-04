En Dënschdeg de Moien ass déi sektoriell Tripartite Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

E Mëttwoch kënnt eng sektoriell Tripartite beienee fir d‘Industrie. Wat soll mat deenen 350 Leit gemaach ginn, déi an de leschte Wochen hir Aarbechtsplazen am Grand-Duché verluer hunn? Wat gëtt konkret gemaach, fir d'Schwéierindustrie an hire Know-How am Grand-Duché ze halen oder weiderhin an d'Land ze bréngen? A wat mécht de Wirtschaftsministère, fir de Lëtzebuerger Standuert attraktiv ze halen?

Dat froe mer den zoustännege Minister. De Franz Fayot ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

