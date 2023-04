En Donneschdeg de Moien war de Logement Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

"D'Confirmatioun vun der Dräier-Koalitioun motivéiert mech, fir meng Aarbecht bis zum Schluss gutt ze maachen." Dat sot de Logementsminister Henri Kox am RTL-Interview en Donneschdeg de Mueren.

Invité vun der Redaktioun: Logementsminister Henri Kox

Déi rezent Zënshaussë géifen d'Investisseure veronsécheren, an awer géifen d'Loyere klammen. An dowéinst bräicht een e Loyers-Deckel fir d'Locatairen, dee géif duerch dat neit Loyers-Gesetz kommen.

De Staat plangt och, fir massiv Wunnraum mat Privat-Promoteuren ze schafen. En Investment vu 600 Milliounen Euro a Projeten ass geplangt. Dat wier eng Win-Win Situatioun, esou de Logementsminister.

Et géifen nei Wunnenge geschaaft ginn an de Logements- a Bausecteur hätt weider Aarbecht. D'Kritik, datt esou Steiergelder u Privat-Promoteure verdeelt ginn, léist de grénge Politiker net gëllen. Dat géif e prezise Cahier de Charges verhënneren.

Decidéiert wier nach näischt, et hätt een awer eng ganz Partie Projeten do leien. Lo misst awer nach gekuckt ginn, op dës och de Besoinen entspriechen. Enn Mee well een awer éischt Resultater presentéieren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.