E Freideg de Moien ass d'Wuelbefanne vun de Jonken Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Et ass 5 fir 12! D'Wuelbefanne vun de Kanner a Jonker, esou wéi den Ëmgang mat Emotiounen a Stresssituatiounen, misst eng méi däitlech Plaz an der Schoul kréien, fënnt den CDSE, de Centre pour le développement socio-émotionnel.

Mat der Direktesch Diane Dhur beschwätze mir e Freideg de Moien, wéi sech d'Aarbecht um Terrain verännert huet. Wat feelt de Kanner a Jonker a wat sinn déi politesch Fuerderungen? D'Diane Dhur, Direktesch vum CDSE, ass e Freideg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun, wéi gewinnt live um 8.10 Auer hei op der Antenne.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.