En Donneschdeg de Moie war ënner anerem d'Waljoer an d'Aarbechtszäitverkierzung Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Mir si net ugetrueden, fir Sondagen ze féieren, mä fir reell Alternativen ze bidden. An dat maache mer och, huet de Marc Ruppert en Donneschdeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun erkläert.

De President vu Fokus gëtt net vill op déi ronn 3%, déi hinne fir d'Chamberwalen an der leschter Sonndesfro prognostizéiert ginn. Dat selwecht gëllt fir d'Lëschten an de Gemengen - 3 sinn et jo, mat och deels bekannten Nimm drop, virun allem an der Stad. E Schéinheetspräis wéilt een net wannen, mä d’Zil wier et, an de Gemengerot eranzekommen.

Als politesch Kapitulatioun bezeechent de Marc Ruppert iwwerdeems de Fait, dass privat Sécherheetsfirmen an der Stad engagéiert goufen, an hie kann och wéineg mat der Diskussioun ronderëm e Verbuet vun Heescherten ufänken.

Ëmgestalte géif Fokus iwwerdeems de Glacis, dee keng plakeg Bëtongswüüst méi soll sinn, ouni d’Parkplazen ganz ewech ze huelen.

Op nationalem Plang ass Fokus géint eng generell Aarbechtszäitverkierzung. Dës soll jo agesat ginn, wou et Sënn mécht.

Invité vun der Redaktioun: Marc Ruppert

