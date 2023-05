E Freideg de Moien ass de Max Leners eisen Invité an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Mam Affekot, Member an der LSAP-Parteileedung a Generalsekretär vun der Fondation Robert Krieps ass e Freideg de Moien bei eis am Studio. Wat sinn d'Iddie vun der nächster Generatioun am Think Tank? Wou a firwat huet et déi aktuell Regierung verpasst, eng Logementoffensiv ze starten? An engagéiere sech déi Jonk genuch fir d'Welt vu muer?

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.