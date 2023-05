E Méindeg de Moien ass de Gesondheetssecteur an d'Kritik un der Paulette Lenert Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D‘Acteuren am Gesondheetsberäich sinn an enker Sakgaass an den Dialog ass net terribel gutt. D‘Doktesch an Zänndokteschassociatioun AMMD huet de Ministere Lenert an Hagen een Ultimatum vun 2 Woche gestallt.

Wat geschitt wann d‘Zäit ofleeft? Wat fuerdert d‘AMMD? A bleift de Patient bei souvill Gestreits net op der Streck?

Dat froen mer e Méindeg de Moien de Vize-President vun der AMMD. De Philippe Wilmes ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM Radio

