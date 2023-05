En Donneschdeg de Moie war d'Tätowéieren d'Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Mer spieren d’Auswierkungen vun der Covid-Pandemie u sech elo méi, wéi virdrunner. En Tattoo ass éischter e Luxus-Produit an elo an der Krise géing een mierken, dass et e groussen Abroch an der Clientèle gëtt. Dat sot de Marion Thill de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun. De President vun der Federatioun „Hair Beauty and Tattoo Guild asbl“, huet vun engem Marché geschwat, den aktuell op der Kopp ass. Och hei am Land géingen et vill illegal Tätowéierer ginn, déi schwaarz schaffen an deemno hire Cliente besser Präisser kéinte maachen. Den offiziellen Secteur kritt dogéint ëmmer méi Restriktiounen an Oplagen.

Geschwënn gëtt et eng Tätowéierer-Ausbildung

1994 wéi de Marion Thill säin Tattoo-Studio opgemaach huet, hätten et der am Ganzen 3 ginn. Elo wier et schwéier erauszefannen, wéi vill Studioen et wierklech gëtt, well et keng Lëscht gëtt. Net bei der Chambre des métiers, net bei der Santé. Estimatiounen no wieren et am Grand-Duché ronn 100 Tattoo-Studioen, allerdéngs sinn der just 27 federéiert, sou de Marion Thill. De Kuch géing net méi grouss ginn, ma d‘Stécker dofir ëmmer méi kléng.

Een Problem wier, dass jiddereen kéint een Tattoo-Studio opmaachen. Et brauch een aktuell keng Ausbildung. Dorun géing awer elo zesummen mat den zoustännege Ministèren geschafft ginn. An Zukunft soll hei am Land een DAP ugebueden ginn, also eng Leier vun 3 Joer. Et bräicht een d‘Rad net nei z‘erfannen. Et géing een sech un Modeller am Ausland inspiréieren. Fokus läit op der Hygiène.

Kritik un Qualitéits-Kontrollen an Tattoo Convention

Kritik gouf et vum President vun der „Hair Beauty and Tattoo Guild asbl“ un der Qualitéits-Kontroll. Zanter 2018 géing et e Gesetz ginn, ma bis elo géinge keng Kontrollen gemaach ginn. Déi zoustänneg sanitär Inspekteren wieren mol nach net forméiert. Eng fäerdeg Ausbildung fir dës Inspekteren géing um Dësch leien, mee de Gesondheetsministère wier nach net aktiv ginn. Wéinst der Pandemie hätt een do Retard kritt, mee sou lues wier et awer un der Zäit.

Och Tattoo Convention dëse Weekend hei an der Stad ass dem Marion Thill een Dar am A. D‘Studioen missten sech un ganz strikt Reegelen halen an fir d‘Convention kéimen 250-300 Tätowéierer beieneen an eng dreckeg, stëbseg Ausstellungshal a géingen ënner dubiéisen Konditiounen tätowéieren. D‘Iddi vun der Tattoo Convention wier flott, mee grad d‘Dimensioun wier fir de Lëtzebuerger Marché net gutt.

Hautdesdaags ass een Tattoo hunn, iwwregens keen Rand-Phänomen méi. Europäesch Statistiken besoen, dass ronn 30 bis 40% vun den 18 bis 45 Järegen hautdesdaags op d’mannst een Tattoo hunn.

