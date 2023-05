E Freideg de Moien sinn d'Theme vun deene jonke Pirate Sujet an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D'Piratepartei ass eegenen Aussoen no kritesch, mee och konstruktiv. Wat bleift de jonke Piraten dann als Aarbecht iwwereg? Dat froe mir d'Presidentin vun de jonke Piraten, d'Mandy Arendt e Freideg de Moien hei op RTL.

Mat der Gemengeconseillère vu Colmar Bierg schwätze mer doriwwer, wat fir si déi wichteg Themen am Walkampf sinn a wat si als Alternative proposéiert. Den Interview mam Mandy Arendt wéi gewinnt ëm 8.10 Auer hei op RTL.

LIVESTREAM Radio

