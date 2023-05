E Méindeg de Moie sinn d'Gemengewalen Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Haut, fir den Optakt vum offizielle Gemengewalkampf ass den Historiker a Mataarbechter vun der Zäitschrëft "Forum" Michel Pauly Invité vun der Redaktioun.

Mir froen hie wat bei dësem Scrutin um Spill steet. Donieft froe mir hie wéi d'Gemengepolitik an déi national Politik aneneegräifen a wéi d’Communalpolitik sech historesch entwéckelt huet.

Den Interview mam Michel Pauly ass ëm 10 op 8 hei op RTL.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.