E Freideg de Moie sinn d'Superwaljoer an Usiichte vun der jonker ADR Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Am Kader vum Superwaljoer loosse mir d'Vertrieder a Vertriederinne vun de jonke Parteien hei op der Antenne zu Wuert kommen. E Freideg mam Maksymilian Woroszylo, dem President vun der ADRenalin, der jonker ADR. Hien ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir froe no, wat déi jonk ADR fir méi Sécherheet a géint d'Präisdeierecht wëll maachen. Wou grenzt sech d'ADRenalin vun der Mammepartei of? Den Interview mam Maksymilian Woroszylo héiert Dir wéi gewinnt live op der Antenne géint 10 op 8.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.