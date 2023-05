E Méindeg de Moie sinn neurochirurgesch Interventiounen Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Neurochirurgesch Interventioune sollen der neier Nomenclature no just nach an engem Spidol am Land rembourséiert ginn. Doriwwer schwätze mir mat eisem Invité vun der Redaktioun, dem Dr. Marc Berna. Hien ass Direkter vun den Hôpitaux Robert Schuman. De Personalmanktem an den Ausbau vun de Spidols-Antennen, zum Beispill fir IRM-Ënnersichungen unzebidden, si weider Themen.

