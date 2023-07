E Méindeg de Moien ass de Walprogramm vun deene Gréngen Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Déi Gréng hunn e Samschdeg op hirem Partei-Kongress hire Walprogramm fir den 8. Oktober ugeholl a fir doriwwer ze schwätzen, ass e Méindeg de Moien de Co-Parteipresident Meris Sehovic eisen Invité vun der Redaktioun.

Wat sinn d'Kärfuerderunge vun de Grénge fir d'Chamberwalen? Wéi wëll een aus dem Déif no de Gemengewalen erauskommen? A wat sinn d'Erwaardunge vun der Regierungspartei?

Dat diskutéiere mer wéi gewinnt géint 10 op 8 mat eisem Invité vun der Redaktioun.

