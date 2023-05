Zanter Ufanks d’lescht Joer huet d’Inflatioun ferm ugerappt. An zanterhier huet d’Regierung Mesuren zesumme mat de Sozialpartner decidéiert.

Dat fir ze probéieren, d’Stéit an d’Betriber z’entlaaschten.

Dorënner war de sozial gestaffelte Steierkredit, deen op der éischter Tripartite viru méi ewéi engem Joer decidéiert gi war. Deen ass awer am Abrëll dëst Joer op en Enn gaangen. Op der leschter Tripartite Enn Mäerz gouf nämlech entscheet, jiddwerenger e Steierkredit ze ginn, retroaktiv op den 1. Januar. An zwar een, deen enger Upassung vum Steierbarème un 2 Indextranchen soll entspriechen. Vum nächsten 1. Januar soll de Barème da generell un 2,5 Indextranchen ugepasst ginn.

D’Chambre des salariés huet viru genee engem Mount säin Avis zum entspriechende Gesetzprojet deposéiert. Fir doriwwer ze schwätzen, ass den Direkter vun der CSL, de Sylvain Hoffmann, Invité vun der Redaktioun.

