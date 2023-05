E Freideg de Moien waren d'Gemengewalen Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

"Mer hätte gär véier Sëtz um Knuedler, an ech menge mer géifen een och verdéngen." Dat sot den David Wagner e Freideg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun. Hien ass ee vun am ganze véier Spëtzekandidate vun Déi Lénk an der Stad.

En hätt sech déi lescht Zäit iwwer, nodeem hien dem Rotatiounsprinzip vu senger Partei seng Mandater an der Chamber an am Stater Gemengerot opginn hat, en Dram erfëllt an ass mat engem Geschichts-Studium weidergefuer.

Hien hätt sech bewosst manner an der Ëffentlechkeet gemellt, mä awer intern an der Partei weider vill matgeschafft.

Iwwert de Rotatiounsprinzip bei Déi Lénk géif et wéineg Diskussioune ginn. Et hätt och de Virdeel, dass een an dat normaalt Liewen zeréckkënnt.

Mat Kritik um Stater Schäfferot huet den David Wagner iwwerdeems e Freideg net gespuert:

Si géifen "topeg Saachen, déi illegal sinn" maachen, an huet als Beispill déi privat Sécherheetsequippen oder och nach den Heesche-Verbuet an der Stad genannt. Et wiere verschidde Grenzen do iwwerschratt ginn.

Bei der Sécherheetsdiksussioun géife Saache vermëscht ginn.

Eng Sécherheetsfro wier och den Trafic, an do plädéiert hie fir e generellen Tempolimitt vun 30km/h, natierlech do, wou et Sënn mécht.

A Punkto Logement géif den David Wagner, Zitat : "deem heite Schäfferot iwwerhaapt näischt méi gleewen."

Déi Lénk wéilten an der Stad nees alles an d’Rei setzen.

