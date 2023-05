E Mëttwoch de Moien sinn d'Erausfuerderunge vum jonken Handwierk Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Zanter Mëtt Mee huet d'Federatioun "Jonk Handwierk" en neie President. Mam Charel Roemen, Machinebau-Techniker vu Beruff an Co-Gerant vun engem Carrosserie-Familljebetrib, diskutéiere mer iwwer d'Erausfuerderunge vum Jonken Handwierker. Wat sinn hir Fuerderungen un d'Politik? Wat hale si vun der Propos vun der Aarbechtszäitverkierzung? An wéi kritt een nees méi Jonker an déi handwierklech Beruffer?

Eisen Invité vun der Redaktioun mam Charel Roemen héiert der gewinnt géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.