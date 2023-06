E Freideg de Moie sinn d'Gemengewalen an der Stad Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D’ADR hat ee Sëtz am Stater Gemengerot, bis d’Marceline Goergen hirer Partei de Réck gedréint huet. Wéi wëll d’konservativ an idenititär Partei hire Sëtz oder méi zeréckgewannen?

Dat beschwätze mer mat engem vun hiren zwee Co-Spëtzekandidaten an der Stad, dem Alex Penning.

Mir froen hien och, wat d’ADR ënner méi qualitiativem a manner quantitative Wuesstem fir d’Stad mengt. Den Invité vun der Redaktioun, dat ass ewéi gewinnt de Moie géint 8.10 Auer op RTL.

