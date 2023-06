En Freideg de Moien dréint sech villes ëm de soziale Beräich an de Lëtzebuerger Gemengen an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D’Gemenge spillen am soziale Beräich eng Roll: sief et iwwert de Logement oder den Office social.

D’Hëllefsorganisatioun Caritas seet, d’Verännerung fänkt um lokale Niveau un. De Kampf géint d’Croissance vun den Inegalitéiten, d’Exklusioun duerch de Logement, d’Stäerke vun der sozialer Kohesioun an d’ekologesch Transitioun. Hunn d’Parteien deen Appell héieren? Huet deen Appell säi Néierschlag am Walkampf an an de Walprogrammer Gehéier fonnt? Ass et realistesch ze mengen, d'Gemengen kéinten déi Verännerung bréngen?

Dat froe mir d’Carole Reckinger, responsabel fir d’politesch Aarbecht bei der Caritas.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.