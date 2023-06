E Mëttwoch de Moien ass d'Landwirtschaft Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Zanter Wochen huet et hei am Land net méi richteg gereent. Wat huet dat fir eng Auswierkungen op d‘Landwirtschaft? Wéi preparéiert ee sech op ëmmer méi dréchen Summeren? A suergen d‘Präisdeierecht an déi héich Produktiounskäschten nach ëmmer fir e Lach am Portmonni vun de Baueren?

Dat froe mer e Mëttwoch de Moien de President vun de Bauerenzentral. De Christian Wester ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

