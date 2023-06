E Freideg de Moien ass d'Politik zu Clierf Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Den zukünftege Buergermeeschter vu Clierf, de Georges Keipes, ass e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Firwat geet d'Biergerlëscht an eng Koalitioun mat der CSV an net der DP? Wéi eng Projete stinn zu Clierf déi nächst 6 Joer un? A wat ännert sech elo mat enger Biergerlëscht un der Spëtzt, nodeems zu Clierf zanter Joerzéngten eng CSV regéiert huet?

Eisen Invité vun der Redaktioun, wéi gewinnt e Freideg de Moie géint 10 op 8 mam Georges Keipes.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.