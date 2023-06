Mam Claire Schadeck schwätze mir en Dënschdeg de Moien iwwer Genderfroen an den zweeten Deel vun enger Etüd vun der Uni Lëtzebuerg.

Jongen a Meedercher ginn an de Schoulbicher net gläich duergestallt, dacks mat Geschlechterstereotyppen. Männer kommen dann och méi dacks vir wéi Fraen. Dat huet eng Etüd vun der Uni Lëtzebuerg festgestallt.

Nodeems virun 2 Joer d'Bicher vum Fondamental ënnert d'Lupp geholl goufen, ass gëschter den zweeten Deel vun der Etüd publizéiert ginn, nämlech eng Analys vun de Lycées-Bicher. Wisou ass d'Representatioun esou wichteg a wéi sinn d'Resultater vun der Etüd ze interpretéieren?

Dat froe mir d'Claire Schadeck en Dënschdeg de Moien.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.