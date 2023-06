En Donneschdeg de Moie sinn d'Dierwiechter Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Wann ee seng Facturen oder säi Loyer net bezilt, da kënnt als lescht Etapp den Huissier. Am schlëmmste Fall gëtt d’Dier opgebrach an eng Saisie gemaach. Aktuell klamme jo d’Präisser an d’Loyere generell. Gouf et dann dowéinst déi lescht Méint méi Saisien oder Expulsiounen?

Dat froe mir den Dierwiechter a President vun der Chambre des huissiers de Carlos Calvo

Mat him schwätze mer och iwwert den negativen Image, deen Dierwiechter hunn an iwwert d’geplangte Reform vun der Formatioun vun den Huissieren.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.