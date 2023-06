E Méindeg de Moie war d'sexuell Gesondheet Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

E Zertifikat, datt eng Fra nach Jongfra ass - esou eppes ass zu Lëtzebuerg net verbueden. Esou ee Verbuet, deen och an enger Petitioun gefuerdert gëtt, wier awer néideg. Dat sot d'Ainhoa Achutegui, Presidentin vum Planning Familial, am RTL-Interview e Méindeg de Mueren.

Invité vun der Redaktioun: Ainhoa Achutegui

De Planning Familial ënnerstëtzt d'Petitioun. Zuelen dozou, wéi vill Fraen esou en Zertifikat hu misse maachen, existéiere net. Beim Planning mellt sech d'Joer och nëmmen e Grapp voll Concernéierter. Vum medezinesche Point de Vue wier de Zertifikat souwisou näischt wäert an aus sozialer Siicht ganz bedenklech.

En anere Sujet an der Emissioun waren d'Ofdreiwungen, déi zu Lëtzebuerg zejoert zougeholl hunn. Dat wier en Zeechen dofir, datt den Thema ent-tabuiséiert gi wier.

