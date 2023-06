En Dënschdeg de Moien ass dat neit Agrargesetz Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Dat neit Agrargesetz soll nach virum Summer gestëmmt ginn. Et ass e Kompromëss, mä kee grousse Worf fënnt d'CSV. Wouru stéiert sech déi gréisst Oppositiounspartei? Wat sinn hir Alternativen? A wat seet d'Martine Hansen zu de Propose vum MouvEco, der Landjugend an de Jongbaueren, fir Naturschutz a Landwirtschaft nees méi no beieneen ze bréngen? Dat froe mer d'CSV-Co-Fraktiounscheffin en Dënschdeg de Moie géint 8.10 Auer.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.