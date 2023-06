E Freideg de Moien ass d'politesch Situatioun zu Wolz Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Zanter dem 11. Juni huet et an der Weeltzer Gemeng rumouert. Dës Woch koum d’Nouvelle, dass déi lokal CSV-Sektioun de Wee fräi gemaach huet, fir Koalitiounsgespréicher mat der DP.

Wat bedeit dat fir d’Gemeng? Wéi eng Projete sollen déi nächst Joren ëmgesat ginn? Wéi hunn d’Onstëmmegkeeten iwwerhaapt ugefaangen a wéi reagéiert déi nei Buergermeeschtesch op d’Reprochen, déi hir gemaach goufen?

Dat froe mer d’Carole Petitnicolas-Weigel. Si ass de Moie géint 8.10 Auer eis Invitée vun der Redaktioun.

