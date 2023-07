An den Uebst-Ubau investéieren, rentéiert sech net direkt, dowéinst géifen d'Baueren zecken, fir dat ze maachen.

Dat sot de Jean-Claude Muller e Mëttwoch de Moien am RTL-Interview. Hien ass de President vum Uebstbauveräin, dee seng 125 Joer feiert.

Nëmmen 2% vum Uebst, dat hei am Land konsuméiert gëtt, gëtt och hei produzéiert. Et well een awer an 12 Joer op 25% kommen. Dat géif engem Ubau op 1.400 Hektar Land entspriechen, d'nämmlecht wéi beim Wäinubau. En ambitiéist Zil, wéi de Jean-Claude Müller zougëtt.

Ma den Uebst-Ubau stäerke, wier awer am Sënn vun der Diversifikatioun vun der Lëtzebuerger Landwirtschaft. Mat ronn 1.200 Tonnen d'Joer, ass den Apel iwwregens dat Uebst , dat am meeschten hei am Land ugebaut gëtt.

E grousse Probleem vum Uebst-Secteur ass de Manktem u Waasser am Summer.Eng Léisung wier et, d'Waasser am Wanter ze sammelen an ze stockéieren. Eng weider Iddie wier et, d'Musel unzapen.

Invité vun der Redaktioun: Jean-Claude Müller

