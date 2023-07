Eng fënneft Plaz fir den CSV-Spëtzekandidat Luc Frieden am neiste Politmonitor wär gutt.

Ëmmerhi war hien elo eng gewëss Zäit net an der Politik aktiv an hätt deemno och manner Visibilitéit ewéi Konkurrente mat engem Mandat. Dat sot d'CSV-Co-Parteipresidentin an Deputéiert Elisabeth Margue e Freideg de Moien um RTL-Mikro.

D'Partei wier zouversiichtlech, dass de Luc Frieden mat deem Score am Sondage d'CSV bei de Walen nees an d'Regierung féiere kann.

D'Elisabeth Margue ass beim Politmonitor op de leschte Plazen gelant. Well si sech awer e bësse verbessert huet, wier si zefridden.

E Samschdeg ginn déi 60 Kandidate vun der CSV fir d'Chamberwalen um Kongress am Tramschapp um Lampertsbierg guttgeheescht. Detailer iwwer d'Lëschte wollt d'Elisabeth Margue e Freideg mordicus net nennen.

Invité vun der Redaktioun: Elisabeth Margue

D'Santé war e grousse Sujet vun der CSV an hirer Oppositiounsaarbecht. D'Waardezäite wieren ze laang. Der CSV no misst een der Privatinitiativ méi Plaz loossen. Zousätzlech IRMe misst ee méiglech maachen, grad ewéi Maison medicale mat méi laangen Ouvertureszäiten.

D'Steiere missten nees fir jiddereen erofgoen. Oncibléiert wier dat trotzdeem net, esou d'CSV-Politikerin. D'CSV géif d'Steiertabell un Inflatioun upassen. Dat misst een an Etappe maachen an da méi geziilt Mëttelschicht entlaaschten.

