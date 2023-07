En Dënschdeg de Moie waren d'Mënscherechter Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Déi nächst Regierung misst méi op eis an op aner Mënscherechtler lauschteren, dat sot de Gilbert Pregno am RTL-Interview, de President vun der consultativer Mënscherechtskommissioun, der CCDH.

D'Politik géif dacks nëmmen dem Avis vum Staatsrot Rechnung droen an dee vun der CCDH just séier iwwerfléien. A Saache Mënscherechter wär scho vill am Land geschitt, ma et wier awer nach vill Loft no uewen. Zum Beispill bräicht een eng Zort Ombudsmann fir d'Mënscherechter.

D'Aarmut mécht dem Gilbert Pregno och ganz besonnesch Suergen. D'Recht op d'Wunne steet elo an der neier Verfassung, dat wier schéin, hätt awer net vill Konsequenzen. Hei wier nach ëmmer d'Politik gefuerdert.

30 Joer nodeems Kannerrechtskonventioun ënnerschriwwe gouf, géif een nach ëmmer op en anstännegt Kanner- a Jugendschutzgesetz waarden. Dat wier fir sech ze schummen, esou de Gilbert Pregno vun der Mënscherechtskommissioun. Och dat misst eng Prioritéit fir déi nächst Regierung sinn.

Invité vun der Redaktioun: Gilbert Pregno

