En Dënschdeg de Moie war dat neit Arméisgesetz Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Ee vun de Gesetzprojeten, déi am Laf vun der Woch nach ustinn, ass och dat neit Arméisgesetz.

"Mir fannen, dass dat ganz séier geet an hoffen dass et net iwwert de Knéi gebrach gëtt...Mir gesinn et leider e bëssen als en Text vun de verpasste Chancen...". Dat sot de Christian Schleck en Dënschdeg de Moien, de President vun der Arméisgewerkschaft, als eisen Invité vun der Redaktioun.

D'SPAL stéiert sech virun allem un engem Bewäertungssystem, dee virgesinn ass. Firwat esou e System, wann en an der Fonction publique u sech nees ofgeschaaft gouf, freet ee sech. Riets geet vum Terme vun der Ethik. Dat wier awer e Begrëff, deen ee kéint zéie wéi e Lastik.

D'Bewäertung hätt een carrement gär aus dem Gesetz eraus.

Eenzel nei Karriäre gi mat der Reform awer och agefouert. Déi gi gebraucht, seet de Christian Schleck, och wann hei verpasst gi wier, de Statut vum Zaldot generell ze moderniséieren.

Skeptesch gesäit een bei der SPAL iwwerdeems och d'Zuel vun Zaldoten, déi am neien belgo-lëtzebuergeschen NATO-Batailloun sollen opgestallt ginn. Dat wieren der relativ vill an et freet ee sech wou déi Leit sollen hierkommen.

