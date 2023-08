En Donneschdeg de Moien ass den Naturpark Uewersauer Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Den Ament ass et Wieder-bedéngt ronderëm de Stau e bësse méi roueg. Mä haaptsächlech d'Wanderer sinn nach ëmmer ënnerwee. Dat sot den Tom Schmit en Donneschdeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.

De Ranger aus dem Naturpark Uewersauer ass elo zanter zwee Joer am Asaz.

D'Visiteurslenkung steet bei senger Aarbecht am Fokus. Wat kann ee kucken goen, wat erliewen oder geschichtlech Froen zum Stauséi, wier Alldag.

Seng Aufgaben ass awer och, fir Uerdnung ze suergen. Kaméidi, Knascht, illegal grillen, wieren do Verstéiss, déi méi dacks opfalen. Déi allermeescht Leit wieren awer verstänneg.

Virun allem zu dréchenen Zäiten ass d'Bëschbrand-Gefor um Stau grouss an do wier de CGDIS och ëmmer mat am Asaz, fir Präventioun ze maachen.

Waasserschutz ass och e Sujet. Verschidde Visiteuren hätten net den néidege Respekt vun eisem Drénkwaasser-Reservoir, bedauert de Ranger. Blo-Algen sinn dëst Joer iwwerdeems am Stau nach keen Thema.

