E Freideg de Moien ass d'Schoul an d'Gesondheet vun de Schüler Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

De President vun der nationaler Elterevertriedung ass de Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Mam Alain Massen kucke mer zeréck op dat lescht mouvementéiert Schouljoer. Wat soen d‘Elteren zu der Gewalt ënner Jugendlechen? Solle Smartphonen an der Schoul oder Applikatioune wéi TikTok verbuede ginn? A gëtt genuch ënnerholl, fir d‘Wuelbefannen an déi mental Gesondheet vun de Schüler ze stäerken. Den Invité vun der Redaktioun de Freideg de Moie wéi gewinnt géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.