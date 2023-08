E Freideg de Moie war d'Immigratiounsgesetz Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

"Ech nennen de Centre de Retention e Prisong", dat seet den Evandro Cimetta, President vun der Asti, zu der Adaptatioun vum Immigratiounsgesetz. Fir sécher ze goen, dass Leit ouni Pabeieren net fortlafen, ass et nämlech elo méiglech dës Persounen an de Centre de Retention ze bréngen. De Vertrieder vun immigréierten Aarbechter ware Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Déi nei Mesuren huet den Evandro Cimetta hefteg kritiséiert. Et géing een agespaart ginn, ouni dass een eppes gemaach huet, dat dierft net sinn.

Am Juni goufen Ofännerungen um Gesetz an der Chamber gestëmmt. Graff ausgedréckt, sollt mat den Ännerungen eppes géint déi Leit kënnen ënnerholl ginn, déi ouni Openthaltsgeneemegung hei am Land sinn.

Wat d'Kriminalitéit ugeet, esou misst ee sech froen, wouhier dee Phänomen kënnt. D'Leit hätte besser Chancen hei am Land Fouss ze faassen, wa si géinge regulariséiert ginn. Och eng méi séier Integratioun, also net esou laang Prozedure géing méi bréngen, wéi repressiv Mesuren. Amplaz Suen an de Gardiennage ze stiechen, kéinten déi Zommen éischter investéiert ginn, fir Refugiéen esou ze integréieren, dass si och kënnen autonom sinn.

Allgemeng géing am ëffentlechen Discours vill ze vill generaliséiert ginn. Dass d'Auslänner fir d'Kriminalitéit suergen wier net d'Realitéit, déi hei am Land iwwerweit, esou den Asti-President. Fir déi betraffe Leit, déi keng Pabeieren hunn, wier et dramatesch, wa géing generaliséiert ginn a jiddereen an een Dëppe geheit gëtt.

Invité vun der Redaktioun: Evandro Cimetta

