E Méindeg de Moien ass Mobbing Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

E Méindeg de Moien ass d'Directrice vun der Mobbing ASBL eis Invitée vun der Redaktioun. Mam Magdalena Mida schwätze mer iwwer d'Aarbecht vun hirer Associatioun.

Vu wéini u schwätzt een eigentlech vu Mobbing? Wat muss konkret dogéint ënnerholl ginn, preventiv an och wann et bis geschitt ass? A brauch et méi konsequent juristesch Konsequenze fir de Mobbing?

D'Invitée vun der Redaktioun e Méindeg de Moie géint 10 op 8 um Radio.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.