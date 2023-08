En Dënschdeg de Moie war psychiatresch Hëllef Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Um Terrain gesäit et net ganz gutt aus. Et gëtt vill Drock. Dat huet de President vun der SLPPP, der Lëtzebuerger Societéit vun de Psychiateren, de Kanner-Psychiateren an der Psychotherapie, um de Moien hei op RTL deklaréiert. Den Dokter Paul Hédo huet Zuelen aus enger franséischer Etüd opgezielt: zum Beispill hätte 7% méi Leit Depressiounen. Hie sot och, datt a sengem Spidol all Dag 10 Leit géingen uruffen, deenen ee kee Rendezvous kéint ginn. An der Kannerpsychiatrie, do misst ee mat 6 Méint rechne fir en Termin.

Den nationale Plang vun der Santésministesch géing iwwerdeems wuel wäit genuch goen, mee den Paul Hédo sot de Plang géing sech «verzettelen». Et géing keng kloer Prioritéite ginn an déi nächst Regierung misst hire Verwaltungen e kloren Optrag ginn, fir ze wëssen ewéi wat soll ëmgesat ginn. Hien an d’SLPPP hätten och festgestallt, datt et u Kompetenze feelt. Notamment fir ze verstoen, wat bei Kanner a Jugendlechen hannert de Fassad wierklech lass wier.

De Paul Hédo huet och d’Santé opgeruff opzeklären ewéi se zur Commercialiséierung am Beräich vun der Psychiatrie a Psychotherapie steet. D’Santé géing nämlech engersäits soe se wier dogéint, mee et géinge Rumeuren zirkuléieren, datt d’Santé Wëlles hätt kommerzielle Strukturen en Agrement ze ginn, fir therapeutesch Wunnengen.

Invité vun der Redaktioun: Dr. Paul Hédo

