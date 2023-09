E Freideg de Moien ass de CGDIS Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Mol eppes Positives : hei zu Lëtzebuerg goufen et dëse Summer keng gréisser Katastrophen. Trotzdeem heescht dat net, datt d’Rettungsdéngschter näischt ze dinn haten. Fir e Bilan ze zéien ass de Chef vum CGDIS, de Paul Schroeder e Freideg de Moien Invité vun der Redaktioun.

Mat him maache mer och de Bilan vu 5 Joer CGDIS : De Corps grand-ducal d’incendie et de secours war am Juli 2018 geschaaft ginn. Donieft froe mir de Paul Schroeder wéi de CGDIS personalméisseg do steet a wéi d’Pläng virukommen, fir de ganzen Territoire adequat ofzedecken.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg