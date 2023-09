E Mëttwoch de Moien sinn d'Ambitioune vun der CSV bei de Chamberwalen Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

No 10 Joer wëll d'CSV nees endlech zréck an d’Regierung. Hire Co-Parteipresident Claude Wiseler ass e Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Wat huet d'CSV sech dann elo genee virgeholl fir d'Walen? An an eiser Themewoch "Mobilitéit" kucke mer eis och d'Iddien dozou vun de Chrëschtlech Sozialen un.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.