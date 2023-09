De Pol Faber, Generalsekretäer vum Groupement des Entrepreneurs, huet de Plang vun der Regierung fir Bau-Projeten opzekafen, begréisst.

Domat géif abordabele Wunnraum geschaaft ginn. Et wär awer just eng Drëps op de waarme Steen.

De Pol Faber huet ze bedenken ginn, dass vill méi héich Investissementer vum Staat annoncéiert gewiescht wären, wéi déi 114 Wunnengen fir insgesamt 69 Milliounen €.

De Bausecteur wär an enger penibeler Situatioun. Dat géif d'Faillite vun der grousser Entreprise Cardoso weisen.

D'Salariéeë si wuel an anere Betriber ënnerkomm. Ma wann et der Failliten awer méi ginn, da géif ee riskéieren, déi Leit ze verléieren, warnt de Generalsekretäer vum Groupement des Entrepreneurs. Déi Leit géif een am Grand-Duché onbedéngt brauchen. Um Bau hätte vill Leit e gewëssenen Alter. Mëttelfristeg géife sech vill Pensiounen annoncéieren.

D'Acteuren aus dem Secteur géife sech druginn, d'Beruffer um Bau och fir déi Jonk nees méi attraktiv ze maachen. Et géife vill Formatiounen ugebuede ginn.

De Pol Faber huet da neit Gesetz iwwer den abordabele Logement begréisst. Dat erlaabt et den Entreprisen, bezuelbar Wunnenge fir hir Mataarbechter ze bauen.

Invité vun der Redaktioun: Pol Faber

