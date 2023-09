De Bilan vun der EU-Kommissioun ass en Donneschdeg de Moien Thema an eiser Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D‘EU-Kommissiounspresidentin Ursula vun der Leyen huet hir lescht Ried zur Lag vun der Unioun virun den Europawalen d‘nächst Joer gehalen. Wéi ee Bilan zitt d‘Cheffin vun der Lëtzebuerger Vertriedung vun der EU-Kommissioun no 5 Joer mat ville Krisen? Muss d‘Rees Richtung EU-Erweiderung goen, wéi d‘Ursula vun der Leyen sech dat wënscht? A wéi wëll sech d‘EU méi kompetitiv opstellen um internationale Marché? Dat froe mer d‘Anne Calteux. Si ass géint 10 op 8 eis Invitée vun der Redaktioun.

