An eiser RTL-Themewoch iwwer d‘Gesondheet en Vue vun de Chamberwalen ass de President vun der Spidolsfederatioun eisen Invité vun der Redaktioun.

De Virage ambulatoire ass en Déngscht vum Spidol, dee bannent engem Dag kann geschéien, an dat geschitt hautdesdaags schonn ganz vill. D’Fro no der Versuergung baussent de Spideeler wier eng ganz aner. Do ginn dacks d'Notiounen verwiesselt. Dat sot den Dr Phillippe Turk als eisen Invité vun der Redaktioun.

De President vun der Spidolsfederatioun FHL huet vun enger Visioun fir en attraktiven nationale Gesondheetssystem geschwat, een dee "value-based" ass, also Wäerter schaaft an erhält. Dat wier eng Fro vun Investissement.

Den Manktem un Doktere u sech wier en europäesche Problem, e Vocatiounsproblem.

De Manktem wier queesch duerch d'Dokterschaft reell, fir genuch Leit ze fannen, wéi och bei den Infrastrukturen. Dofir misst d’Diskussioun iwwert den Extra-hospitalier wierklech gefouert ginn, sou den Dr Turk.

Als Appell un d’Politik freet d’FHL, fir direkt eng Zorte Assisen anzeberuffen, wou ee kuckt, wéi de Personalmanktem am Santéssecteur kéint behuewe ginn.

Invité Redaktioun - Dr Philippe Turk

