E Méindeg de Moie sinn der kathoulescher Kierch hir Revendicatiounen un d'Politik Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

De Moie schwätze mer mam Weibëschof a Generalvikar Leo Wagener iwwer d'Revendicatiounen un d'Politik en vue vun de Chamberwalen.

Wat fuerdert déi Kathoulesch Kierch haut 7 Joer no der Trennung vu Kierch a Staat?

Donieft wëlle mer gewuer ginn op déi Kathoulesch Kierch schonn a Kontakt war mat der rietsextremer Civitas. Dat ass eng kathoulesch-fundamentalistesch Partei, déi a Frankräich soll opgeléist gi wéinst Antisemitismus.

Wéi stellt sech d‘Kierch op géint esou Mouvementer? Den Invité vun der Redaktioun wéi gewinnt géint 8.10 Auer.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.