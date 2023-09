En Donneschdeg de Moien sinn déi héich Zënsen an hiren Impakt op d'Kreditter Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D’Hausse vun den Zënsen huet de Kaf, mee och de Verkaf vun Immobilien nach méi schwiereg gemaach. Fir Leit mat variabelen Tauxe sinn iwwerdeems d’Mensualitéiten zolidd geklommen. Ass d’Zuel u Leit, déi hir Kreditter net méi kënnen zeréckbezuele geklommen? Wéi steet et mat den Iwwerbréckungs-Kreditter? Kënnen d’Banken hire Clienten net méi entgéintkommen ? Ënnert anerem dat froe mir de Generaldirekter vun der Iwwerwaachungskommissioun vun der Finanzplaz (CSSF), de Claude Marx de Moien hei op RTL. Mam Chef vun der CSSF schwätze mer och iwwert de Blanchiment an de Rapport vum Expertegrupp vum Gafi. Den Interview mam Claude Marx ass ëm 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.