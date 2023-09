E Freideg waren d'Steierreform an den Index Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Lëtzebuerg brauch eng Steierreform. Dat seet och den Direkter vun der Chambre de Commerce. De Carlo Thelen stellt sech déi awer anescht vir, ewéi déi meescht Parteien: him geet et virun allem drëm, d’Betriber méi kompetitiv ze maachen. Fir doriwwer ze schwätzen, ass hien e Freideg de Moien hei op RTL.

Mam Carlo Thelen hu mer och iwwert dat anert permanent Uleies vun der Chambre de Commerce geschwat: den Index.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.