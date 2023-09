E Méindeg de Moie war d'Kafkraaft Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D’Real-Akommes pro Kapp ass zu Lëtzebuerg zanter 2019 trotz Inflatioun an der kaler Progressioun vun der Steiertabell, ëm knapps 1.840 Euro geklommen. Dat weise Berechnungen vum Statec.

Doraus geet ervir, datt den Index d’Inflatioun an der Moyenne, net ganz kompenséiert. D’Real-Akommes geet virun allem doduerch an d’Luucht, dass d’Paien onofhängeg vum Index klammen, d’Patronen also besser bezuelen.

D’Konsumverhalen ännert natierlech och, dat sot de Sylvain Hoffmann de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun. Den Direkter vun der Chambre des Salariés huet op d’Chiffere vum Statec reagéiert an erkläert, datt et grouss Ënnerscheeder ginn, jee no Stot.

Och wa generell d’Kafkraaft an d’Luucht gaangen ass, géife vill Leit duerch de Raster falen. Net alles wier och adequat am Index representéiert.

Et wier kloer, datt den Index do ass fir d’Kafkraaft ze kompenséieren. Fir datt dat awer richteg gräift, misst eben och d’Steiertabell un d'Präisdeierecht ugepasst ginn.

De Barème sollt der CSL no, bis zu engem Revenu vun 125.000€ d’Joer um Imposabel, erliichtert ginn. Wat de System an den Ecart vum Besteiere vu Revenu a Kapital ugeet, hätt Lëtzebuerg mat deen ongerechteste System op der Welt, wuel grad nach virum Chile.

