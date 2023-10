E Méindeg de Moien ass den Direkter vun der UEL invitéiert an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D'Ekonomie dréint net méi grad sou séier. D'Produktivitéit hei mam Land stagnéiert an dorënner leit och d'Kompetitivitéit.

Wat sinn an deem Kontext d'Fuerderunge vun der UEL, der Unioun vun de Lëtzebuerger Entreprisen, un d'Politik? Wéi eng Jalone muss déi zukünfteg Regierung setzen? A wat sinn rout Linne vum Patronat punkto Index, Aarbechtszäit a Besteierung? Dat froe mer hiren Direkter. De Jean-Paul Olinger ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.