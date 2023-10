E Mëttwoch de Moien ass psychesch Opfällegkeet ADHS Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Den Oktober ass den internationale Mount vun ADHS. Symptomer vun där psychescher Opfällegkeet sinn Hyperaktivitéit, schlecht Konzentratioun an Onopmierksamkeet an ze vill impulsiv sinn.

De SCAP ass e Berodungs- an Hëllefsservice, dee sech ëm Kanner a Jonker mat deem Problem bekëmmert. D’Direktesch Cathy Mangen ass e Mëttwoch de Moien eis Invitée vun der Redaktioun.

Wéi geet een domadder ëm a wéi gesäit eng Therapie aus? Den Interview live géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.