En Dënschdeg ass d'President vum OGBL eis Invitée vun der Redaktioun.

Eng CSV-DP Regierung, dat gëtt eng grouss Erausfuerderung fir d’Salariéen, sou d’Presidentin vum OGBL Nora Back gëschter bei eis op der Tëlee.

Firwat? Wéi eng Dossieren oder Mesuren si fir d’Gewerkschaft e rout Duch?

Wat kann den OGBL dogéint maachen?

Dat froe mir d’Nora Back de Moien. D’Invitée vun der Redaktioun ass live géint 8.10 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.

LIVESTREAM Radio

